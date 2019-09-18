شكرا لقرائتكم خبر عن قوات «الشرعية» تحبط هجوماً حوثياً في الدريهمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً لمليشيات الحوثي اليوم (الأربعاء) في مديرية الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية. وأفادت المصادر بأن الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي كان يستهدف مواقع تابعة لـ«اللواء الثاني» من «قوات حراس الجمهورية» عند أطراف مدينة الدريهمي. وكان طفلان أصيبا خلال الـ24 ساعة الماضية في قصف بالرشاشات على مواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة كانوا في طريقهم إلى قرية الشُعينة. من جهة أخرى، قالت مصادر طبية يمنية إن مستشفى ذمار العام استقبل خلال الساعات الماضية عشرات الجثث، ومجموعة من الجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية قادمين من صعدة، إثر مقتلهم في المواجهات مع الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.

أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً لمليشيات الحوثي اليوم (الأربعاء) في مديرية الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية. وأفادت المصادر بأن الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي كان يستهدف مواقع تابعة لـ«اللواء الثاني» من «قوات حراس الجمهورية» عند أطراف مدينة الدريهمي. وكان طفلان أصيبا خلال الـ24 ساعة الماضية في قصف بالرشاشات على مواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة كانوا في طريقهم إلى قرية الشُعينة. من جهة أخرى، قالت مصادر طبية يمنية إن مستشفى ذمار العام استقبل خلال الساعات الماضية عشرات الجثث، ومجموعة من الجرحى من عناصر الميليشيا الحوثية قادمين من صعدة، إثر مقتلهم في المواجهات مع الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.

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