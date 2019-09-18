شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تلفظ روحاني وظريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (دبي، طهران) أفادت وكالات أنباء «إرنا» إيرانية بأن رئيس النظام حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف قد لا يتوجهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرتيهما بعد. وكشفت الوكالة في تقرير اليوم (الأربعاء)، أن الوفد الإيراني لم يغادر البلاد بسبب عدم حصوله على تأشيرات.

أفادت وكالات أنباء «إرنا» إيرانية بأن رئيس النظام حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف قد لا يتوجهان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرتيهما بعد. وكشفت الوكالة في تقرير اليوم (الأربعاء)، أن الوفد الإيراني لم يغادر البلاد بسبب عدم حصوله على تأشيرات.

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