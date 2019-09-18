شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي ترتكب 1039 انتهاكاً بحق المدنيين خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

كشف تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13منظمة دولية عن ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، (1039) انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها، خلال الفترة من 6 سبتمبر 2019م حتى 13سبتمبر 2019م. وسجل فريق الرصد والتوثيق 43 حالة قتل، 6نساء، و12 طفلاً، و 4حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، و9 حالات إعدامات ميدانية، و3 حالات أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته المليشيات بينهم 4 أطفال. كما ارتكبت المليشيا ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل ومقتل 13 مدنيا، منها مجزرتان في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بتعز أغلب ضحاياها من الأطفال. كما سجل الفريق حالة اغتيال واحدة، وتوزعت تلك الحالات على 6محافظات يمنية وهي: محافظة الحديدة 19 حالة قتل، ومحافظة إب 13حالة قتل، وتعز 4 حالات قتل، والبيضاء 3 حالات، وحالتا قتل في لحج، وحالتا قتل في الضالع. كما وثق الفريق 29 حالة إصابة بينهم 11 طفلا و3 نساء توزعت كالآتي: 7 حالات إصابة بسبب الألغام الأرضية بينهم 6 من الأطفال، و10حالات بسبب انفجار مخزون أسلحة تابع للمليشيات كانت قد خزنته في حي الزعفران بمحافظة الحديدة، إضافة الى (6) حالات إصابة بسبب أعمال القنص. وأشار التقرير الى توثيقه 189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين بينهم مسنون وأطفال في كل من الضالع وإب وصنعاء والحديدة.