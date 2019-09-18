القوات اليمنية تفشل تسلل الحوثيين إلى الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة، حجة

أفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولات تسلل ميليشيات الحوثي المتكررة باتجاه مواقع الجيش في الدريهمي، وأكد مصدر ميداني أن القوات اليمنية المشتركة صدت هجوما لميليشيات الحوثي أمس في مديرية الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة، كان يستهدف مواقع تابعة لـ»اللواء الثاني» من «قوات حراس الجمهورية» عند أطراف مدينة الدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة مشطت المنطقة، وأمنت المنافذ التي هاجمت منها عناصر الميليشيات اللواء الثاني، كما استعادت أسلحة متوسطة وذخائر من الميليشيات.

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وفي السياق استهدف قناصة ميليشيات الحوثي مواطنين من أهالي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الرشاشة، مما أدى لإصابة طفلين بجروح.

من جهة أخرى شهدت منطقة «الشيخ سالم» شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن أمس عملية نزوح لعشرات العائلات إثر تصاعد التحشيد العسكري للقوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على طول الطريق الرابط بين شقرة وزنجبار.

وأكد مصدر محلي أن نحو 100 عائلة غادرت منطقة «الشيخ سالم» الساحلية الواقعة قرب الاستاد الدولي، والتي تبعد حوالي 12 كلم من مدينة زنجبار العاصمة، واتجهت إلى مدينة جعار وإلى بعض أحياء مدينة زنجبار خوفا من عودة القتال بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالتزامن مع تصاعد عمليات الحشد العسكري لطرفي النزاع في بلدة شقرة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وفي محيط مدينة زنجبار الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

مشاهدات يمنية