تركيا تواصل احتجاز موظف في القنصلية الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسطنبول
أمرت محكمة في إسطنبول أمس باستمرار احتجاز موظف تركي بالقنصلية الأمريكية موقوف منذ نحو عامين للاشتباه في صلته بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أنه جرى إرجاء نظر قضية متين توبوز للحادي عشر من ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن توبوز موقوف منذ أكتوبر 2017 بسبب علاقاته المزعومة برجل الدين التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش التركي في يوليو 2016.
ويواجه توبوز اتهامات بالتواصل بصورة متكررة مع مسؤولين أمنيين يواجهون اتهامات بأنهم على صلة بجولن. ويطالب الادعاء المحكمة بمعاقبة توبوز بالسجن مدى الحياة.
ووفقا للأناضول، فإن توبوز ينفي جميع التهم الموجهة له، وقال توبوز للمحكمة «تجري معاقبتي بهذا الاحتجاز. أريد استعادة حريتي».
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