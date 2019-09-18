السيسي لحمدوك: ننتظر عودة السودان القوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أمله بعودة دور السودان القوي للساحة العربية والأفريقية، لدى لقائه برئيس الوزراء الجديد الدكتور عبدالله حمدوك بالقاهرة أمس، في حضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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وأكد تقديره لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية.

وأكد حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي، فضلا عن مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله حمدوك التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا بأواصر التعاون المشترك.