ترمب يأمر بعقوبات جديدة على طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيويورك

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ»درجة احتمال كبيرة» المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أمس، عن المسؤول القول: إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة، هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، وتظهر المسار المحدد.

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ويقول محللون: إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص)، وإن إيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.

وأوضحت الشبكة أن «هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا تكاد تعانق الأرض للتخفي عن الرادارات لمئات الأميال».

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة مبكرة من صباح أمس أنها ستعرض أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو، وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على أرامكو.