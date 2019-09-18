قطر_خطر يتصدر تويتر.. ومغردون: الدوحة خنجر مسموم في ظهر الدول العربية

الموجز

تصدر هاشتاج "قطر خطر" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ورصد الهاشتاج الدور الذي تقوم به دولة قطر في دعم التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بهدف نشر الدمار والفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب أحد النشطاء: "نظام الحمدين هو نظام إرهابي لا شيء سوى الإرهاب".

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وغرد آخر: "قطر خنجر مسموم في ظهر جميع بلادنا العربية"، فيما شارك آخر في الهاشتاج بقوله: "لأنهم لا يعرفون سوى الغدر والخيانه والإرهاب قطر خطر".

وكانت عدد من التقارير الاستخباراتية والمسئولين الحكوميين والصحفيين قد أكدت أن قطر دولة بوجهين، فهي تدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، فيما تقوم في نفس الوقت بتوفير بيئة متسامحة للإرهابين.

واتُهمت قطر، بزعامة أميرها تميم بن حمد، بدعم حركة حماس الفلسطينية التي تعتبر منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والسعودية وكندا.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن قطر وُضعت على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2014، ويعتبرها محللين وساسة وزعماء دول من أبرز ممولي الإرهاب ومن أبرز الدول التي تفلت دوماً من العقوبات.