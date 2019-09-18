أكدت مصادر قناة "LBC" أنه "من بين أهداف زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​السعودية​ هو تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا الوزارية بين ​لبنان​ والمملكة خلال تشرين الاول حيث سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات واعلان قرارات اقتصادية هامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: من أهداف زيارة الحريري للسعودية هو تحديد موعد لاجتماع اللجنة العليا الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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