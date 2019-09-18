عراجي: الحريري يقوم بدوره على اكمل وجه لكن يداً واحدة لا تصفق

أشار عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​عاصم عراجي​ الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يقوم بدوره على اكمل وجه، لكن يداً واحدة لا تصفق"، لافتاً إلى ان "الحريري يعمل على وضع مقررات ​مؤتمر سيدر​ موضع التنفيذ، لكن هذا المؤتمر كان قد فرض شروطا تتعلق بالموازنات والاصلاحات، وقد بدأ ​لبنان​ بهذه الخطوات، وبالتالي يبقى الأهم في التطبيق".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت عراجي إلى ان "الحريري يقوم بزيارة الى ​باريس​ من اجل بحث السبل في التنفيذ السريع، سيعرض امام المسؤولين الفرنسيين ما تم انجازه في لبنان من اصلاحات، مع العلم ان ​القروض​ لا تأتي دون الاصلاحات، ولا يمكن ان تتحقق في ظل ​الفساد​ المستشري".

وعن التحذيرات التي نقلها الموفد الفرنسي ​بيار دوكان​، اشار عراجي الى ان "​فرنسا​ تقوم بالمستحيل من اجل مساعدة لبنان، وهذه التحذيرات تندرج في اطار توجيه النصائح"، معتبراً أنه "يفترض بكل القوى السياسية ان تعي خطورة الوضع ​الاقتصاد​ي في البلد".

اما عن موازنة العام 2020، أفاد عراجي بأن "​الضرائب​ ليست مستبعدة، لكن لا يجوز ان تمسّ الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل"، مشددا على "ضرورة تحفيز الاقتصاد لضخ الاموال في البلد".