عراجي: الحريري يقوم بدوره على اكمل وجه لكن يداً واحدة لا تصفق

أشار عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري يقوم بدوره على اكمل وجه، لكن يداً واحدة لا تصفق"، لافتاً إلى ان "الحريري يعمل على وضع مقررات مؤتمر سيدر موضع التنفيذ، لكن هذا المؤتمر كان قد فرض شروطا تتعلق بالموازنات والاصلاحات، وقد بدأ لبنان بهذه الخطوات، وبالتالي يبقى الأهم في التطبيق".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت عراجي إلى ان "الحريري يقوم بزيارة الى باريس من اجل بحث السبل في التنفيذ السريع، سيعرض امام المسؤولين الفرنسيين ما تم انجازه في لبنان من اصلاحات، مع العلم ان القروض لا تأتي دون الاصلاحات، ولا يمكن ان تتحقق في ظل الفساد المستشري".
وعن التحذيرات التي نقلها الموفد الفرنسي بيار دوكان، اشار عراجي الى ان "فرنسا تقوم بالمستحيل من اجل مساعدة لبنان، وهذه التحذيرات تندرج في اطار توجيه النصائح"، معتبراً أنه "يفترض بكل القوى السياسية ان تعي خطورة الوضع الاقتصادي في البلد".
اما عن موازنة العام 2020، أفاد عراجي بأن "الضرائب ليست مستبعدة، لكن لا يجوز ان تمسّ الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل"، مشددا على "ضرورة تحفيز الاقتصاد لضخ الاموال في البلد".
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