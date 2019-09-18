أكدت مصادر حكومية لقناة "LBC" أن "أبرز ما اتفق عليه في ​الحكومة​ هو أن تقدم الكتل السياسية مقترحاتها للموازنة مكتوبة إلى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: الاتفاق على تقديم الكتل السياسي لمقترحاتها للموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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