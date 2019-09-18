البزري يلتقي وفدا من حركة حماس

التقى رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ وفدا قيادياً من "​حركة حماس​" برئاسة الدكتور ​أحمد عبد الهادي​ ممثل حركة حماس في ​لبنان​، نائب المسؤول السياسي في لبنان ​جهاد طه​ ، مسؤول العلاقات اللبنانية ​أيمن شناعة​ ، مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض والمسؤول السياسي في ​مخيم عين الحلوة​ محمد أبو ليلى، بحضور ​ماجد حمتو​ والشيخ يوسف المسلماني، حيث جرى البحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وضرورة حماية وحدة الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

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