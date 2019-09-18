اكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فادي عسلي، "ان الورقة الاقتصادية والمالية التي تقدم بها تكتل لبنان القوي الى الحكومة، صحيح انها تتضمن بعض الاجراءات غير شعبية ولكنها تراعي ذوي الدخل المحدود ونحن نحرص على عدم تحميل هذه الشريحة اعباء لا قدرة لها على تحملها".
وشدّد عسلي في حديث تلفزيوني على ان الورقة الاقتصادية اساسية لتخفيض النفقات وبخاصة في قطاع الكهرياء هي تؤمن قدرة تنافسية لكل القطاعات، كما تنص على ضرورة اعادة النظر بالنظام الضريبي ليكون عادلا من خلال اتباع نظام الضرائب التصاعدية،" موضحا ان الورقة ايضا تطرقت الى التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وهي اصلاحات ضرورية لضرب الفساد ووقف الهدر،" وأشار الى "ان يجب معالجة العجز التجاري الذي يؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات، الذي تموّله الدولة بالعملات الصعبة،" خاتما بالتأكيد "ان الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج سيصحح العجز التجاري."
كانت هذه تفاصيل خبر عسلي: حرصنا بالورقة الاقتصادية على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اعباء لا يمكن تحملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.