عسلي: حرصنا بالورقة الاقتصادية على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اعباء لا يمكن تحملها

اكّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون ​الاقتصاد​ية ​فادي عسلي​، "ان الورقة الاقتصادية والمالية التي تقدم بها تكتل لبنان القوي الى ​الحكومة​، صحيح انها تتضمن بعض الاجراءات غير شعبية ولكنها تراعي ذوي الدخل المحدود ونحن نحرص على عدم تحميل هذه الشريحة اعباء لا قدرة لها على تحملها".

وشدّد عسلي في حديث تلفزيوني على ان الورقة الاقتصادية اساسية لتخفيض النفقات وبخاصة في قطاع الكهرياء هي تؤمن قدرة تنافسية لكل القطاعات، كما تنص على ضرورة اعادة النظر بالنظام الضريبي ليكون عادلا من خلال اتباع نظام ​الضرائب​ التصاعدية،" موضحا ان الورقة ايضا تطرقت الى التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وهي اصلاحات ضرورية لضرب ​الفساد​ ووقف الهدر،" وأشار الى "ان يجب معالجة ​العجز​ التجاري الذي يؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات، الذي تموّله ​الدولة​ بالعملات الصعبة،" خاتما بالتأكيد "ان الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج سيصحح العجز التجاري."