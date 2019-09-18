المرعبي: نتقاسم مع الحريري اللحظات الحزينة على أمل ألا تطول عودة تلفزيون المستقبل

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​تلفزيون المستقبل​ تاريخ مضيء لصورة الحرية والاعلام اللبناني الحضاري الهادف، نتقاسم مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هذه اللحظات الحزينة على أمل ألا تطول العودة".

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