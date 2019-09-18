حبيش: اقرار مشاريع سيدر سيضخ الاموال في السوق اللبناني

اكّد النائب ​هادي حبيش​ ان اقرار مشاريع سيدر سيضخ الاموال في السوق اللبناني، ليبقى أساس النهوض الاقتصادي، هو استخراج ​الغاز​ و​النفط​،" مشيرا الى "ان الرهان هو على قطاع النفط ، لتقف الدولة على أرجلها مجددا".

واكّد حبيش في حديث تلفزيوني، ان "​الحكومة​ التزمت باقرار ​الموازنة​ في مواعيدها الدستورية، ونحن ملتزمون في ​المجلس النيابي​، بمناقشتها وهو حقنا، وننتظر ان تصل الينا من الحكومة لاقرارها،" لافتا الى ان "المناقشات التي حصلت في المجلس بما يتعلق بالموازنة، كانت مجدية وهي سرّعت بالانتهاء من المشروع موازنة 2020".

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