النشرة: توقيف سوري متهم بإنتمائه الى تنظيم إرهابي بأحد مخيمات عرسال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن قوة من ​مخابرات الجيش اللبناني​ ألقت القبض على أ.ح. (سوري الجنسية) في احد مخيمات عرسال في ​البقاع الشمالي​ وهو متهم بانتمائه الى تنظيمات ارهابية.

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