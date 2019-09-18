وزارة الدفاع الكويتية رفعت حالة الاستعداد القتالي الى رقم 1

رفعت ​وزارة الدفاع الكويتية​ الدرجة القتالية والاستعداد إلى رقم 1، وجاء في برقية حصلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عليها: برقية رقم (٣) ترفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم (1) ابتدا من غدا الساعه 6:00 صباحا على عموم وحدات القوة البرية رفع الجاهزية القتالية إلى رقم (1) ابتداء من 12:00 صباحا.

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