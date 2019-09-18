ترامب:هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أننا سنفرض ​عقوبات​ جديدة على ​إيران​ خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري".

ولفت ترامب في كلمة من لوس أنجلس الى أن "القرار بعدم ضرب إيران علامة على قوتنا"، مؤكدا أنه "من السهل شن هجوم".

وأشار الى أن "واشنطن تعرف الآن كل ما حدث تقريبا في هجمات السعودية وتفكيري بشأن إيران لم يتغير كثيرا".