الإندبندنت: مقاتلات سعودية هاجمت مواقع إيرانية في البوكمال السورية

كشف مصدر مطلع لـ"اندبندنت عربية" أن "مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة ​البوكمال​ السورية، مما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ​صواريخ​ ومسيرات".

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