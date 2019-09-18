نتانياهو يرحب بتشديد ترامب العقوبات الأميركية على ايران

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بقيام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بتشديد العقوبات المفروضة على ​إيران​.

وقال نتانياهو في فيديو مصور وزعه مكتبه على ​الصحافة​ "إن وتيرة العدوان الإيراني تزايدت مؤخرا، بما في ذلك في منطقة ​الخليج​"، معتبرا أن "هذا الوقت هو الأنسب لتشديد الضغوط والعقوبات، ويسرني أن الرئيس ترامب قام بذلك بالضبط".

وكان الرئيس الاميركي أعلن اليوم عن أنه أمر وزير الخزانة "بتشديد العقوبات ضد ​الدولة​ الإيرانية".

وتضاف هذه العقوبات، الى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها ​واشنطن​ على ​طهران​ منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف ​النووي الإيراني​ المبرم في ايار 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية ومن زعزعة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​.