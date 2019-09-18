نتانياهو يرحب بتشديد ترامب العقوبات الأميركية على ايران

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بقيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشديد العقوبات المفروضة على إيران.
وقال نتانياهو في فيديو مصور وزعه مكتبه على الصحافة "إن وتيرة العدوان الإيراني تزايدت مؤخرا، بما في ذلك في منطقة الخليج"، معتبرا أن "هذا الوقت هو الأنسب لتشديد الضغوط والعقوبات، ويسرني أن الرئيس ترامب قام بذلك بالضبط".
وكان الرئيس الاميركي أعلن اليوم عن أنه أمر وزير الخزانة "بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية".
وتضاف هذه العقوبات، الى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في ايار 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية ومن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
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