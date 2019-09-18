ظريف: العقوبات الاميركية الجديدة تتعمد استهداف المدنيين

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عبر إعلانه عقوبات جديدة على طهران، "انما يقر بأن الولايات المتحدة تستهدف عمدا مدنيين عاديين"، واصفا الاجراءات الاميركية بانها "غير قانونية وغير انسانية".

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