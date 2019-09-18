نتانياهو يرحب بتشديد العقوبات الأميركية على إيران









اسماء السيد - القدس: رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بقيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اليوم نفسه بتشديد العقوبات المفروضة على إيران.

وقال نتانياهو في فيديو مصور وزعه مكتبه على الصحافة "إن وتيرة العدوان الإيراني تزايدت مؤخرا، بما في ذلك في منطقة الخليج" مضيفا "هذا الوقت هو الأنسب لتشديد الضغوط والعقوبات، ويسرني أن الرئيس ترامب قام بذلك بالضبط".

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وكان الرئيس الاميركي أعلن الأربعاء عن تشديد "كبير" للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت نفطية في السعودية ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "لقد أمرت للتو وزير الخزانة بتشديد العقوبات ضد الدولة الإيرانية!"، دون مزيد من التفاصيل.

وتضاف هذه العقوبات، التي لم تصدر تفاصيل عن طبيعتها بعد، إلى تدابير عقابية غير مسبوقة فرضتها واشنطن على طهران منذ أن انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم في مايو 2018، والذي يعتبره ترامب غير كاف لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة قنبلة نووية ومن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.