شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: الحكومة الالكترونية تحد من الفساد وتسهل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، باتجاه الحكومة لتفعيل نظام الحكومة الرقمية، مؤكدا أن نظام الحكومة الرقمية سيوفر كثيرًا من الوقت على المواطنين فى الحصول على الخدمات، وبجانب السرعة فى توصيل الخدمات فأنه يسّهل تحصيل الضرائب من خلال طريقة الدفع الإلكترونية للضرائب، معتبرا التحول للحكومة الرقمية جزء من الخطة الاستراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة التى تشمل من ضمن عدة محاور السياسة المالية والنقدية.

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وأكد "قنديل" فى بيان له اليوم أن كل الدول المتقدمة تتبع هذا الأسلوب وهو ما ينعكس بالإيجاب فى سهولة توصيل الخدمات لمواطنيها، معتبرا أن تطبيقه فى مصر سيحدث نقلة نوعية فى طريقة تقديم الخدمات بجانب السرعة فى التنفيذ، والاتقان فى العمل وتوفير الوقت.

وأضاف "قنديل" أنه من ضمن مميزات هذا النظام: تخفيض تكلفة نقل الأموال، والحد من غسيل الأموال، فضلا عن التعامل المباشر بين المواطن والحكومة والحد من وجود وسطاء مما يحد من الفساد الإدارى، ويرفع كفاءة العمل الحكومى، ويقلل من الأخطاء.