شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم ندوة لمناقشة "كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية" الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لها لمناقشة كتاب " كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية " للمؤلف يحيى حسن، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاد هيكل، وذلك مساء الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر 2019، بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

وأضافت اللجنة الثقافية أن الكتاب يعد أول رسالة علمية تناقشها كلية الإعلام جامعة القاهرة حول كتابات هيكل، وأنه من المقرر أن يدير الندوة الكاتب محمد توفيق، ويشارك فيها الكاتب يوسف القعيد.

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كما تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب " نصوص من الوادي المقدس "، للكاتب الصحفى محمد هزاع، وذلك يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الساعة السادسة مساًء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

يتحدث فى الندوة الدكتور محمد سيد اسماعيل الناقد الأدبي، والدكتورة منال الشربينى الناقدة الروائية، والكاتبة عزة أبو العز الناقدة الأدبية، ويدير الندوة محمود الشربينى الصحفى بجريدة الوفد ومجدى صالح الصحفى بجريدة الأسبوع .