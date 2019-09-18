عمر هاشم: المتصوفون 20 مليونا على قلب رجل واحد لنصرة وطنهم وقائده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن المتصوفين جميعا والذين يزيد عددهم عن 20 مليونا على قلب رجل واحد يحبون وطنهم وقائده، ولم ولن يخجلوا أبدا وأنهم معه لنصرة وطنهم.
وأضاف هاشم، في كلمته خلال المؤتمر الصوفى العام لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، أن جميع من ينتسبون إلى الصوفية وغيرهم من الأمة يقفون سدا منيعا ضد أعداء الوطن والمرجفون في المدينة".
ووجه هاشم حديثه إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية، قائلا "نحن معكم والله معكم وناصركم"، كما قال للرئيس السيسي "سر على بركة الله ونحن معك والله ناصرك ومؤيدك.. وتحيا مصر".
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