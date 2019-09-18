الخميس.. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الأورام في جامعة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث لعلاج الأورام، الذي ينظمه قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، غد الخميس، بالتعاون مع رابطة الأطباء العرب لمكافحة الأورام، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية برئاسة الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس القسم.

وأشار الدكتور محمد أبو الفتوح رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر يناقش، على مدار يومين، الجديد في علاج الأورام.

وأوضح أن المؤتمر يستعرض من خلال 5 جلسات 25 محاضرة تتناول الجديد في علاج أورام الثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي وأورام الرئة والحوض وأورام الدم إلي جانب عقد 3 ورش عمل تتناول دور التغذية العلاجية وتقنية العلاج الاشعاعي لأورام الثدي والإحصاء الطبي.