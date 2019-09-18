صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات غلاف غزة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما حدث جاء بعد "محاولة فاشلة" لإطلاق صاروخ من قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تشهد تقاربا كبيرا بين حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس.
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