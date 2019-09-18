الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإدارة شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية- ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن العام، الأمن الوطني" ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته "بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، فردين رصاص، 3 هيكل معدني لفرد محلي، 3 طبنجات صوت مجهزة للتعديل، خزينة رشاش، 65 طلقة خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازته للمضبوطات والأدوات بقصد الاتجار والتصنيع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
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