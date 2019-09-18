"هواوي" تكشف النقاب عن سماعتها اللاسلكية الجديدة "3 Freebuds"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة هواوي الصينية النقاب عن الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية "3 Freebuds"، وهي أحد أهم المنافسين لسماعات "Airpods" من "أبل".

ووفق ما ذكر موقع "Engadget"، زودت "هواوي" سماعتها الجديدة بمعالج "Kirin A1"، التي تمكنها من التعامل مع تقنية "Bluetooth 5.1"، مما يعني زمن وصول أقل بنسبة 30%، واستهلاك طاقة أقل بنسبة 50%.

Advertisements

وتوفر السماعات الجديدة ميزة عزل الضوضاء الخارجية، لتتيح للمستخدم استماع جيد للموسيقى واستقبال المكالمات، وقالت "هواوي": "إنها أول سماعات رأس مناسبة في العالم".

وتحتوي "3 Freebuds" على بطارية تستطيع العمل حتى 20 ساعة، مع امتلاكها حافظة بلاستيكية قادرة على شحن البطارية لاسلكيًا 4 مرات، وتأتي السماعات بالألوان (الأبيض والأسود).

وتعتزم الشركة إطلاق السماعة الجديدة الشهر المقبل، ولم تكشف "هواوي" عن سعر سماعتها الجديدة حتى الآن.