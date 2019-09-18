تونس: نعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع أثيوبيا

أكد كاتب الدولة التونسي المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وأثيوبيا في ضوء العلاقات السياسية والدبلوماسية التاريخية بينهما.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن الفرجاني نوه، خلال كلمة ألقاها

اليوم الأربعاء في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي-الأثيوبي باديس أبابا ، إلى أن العلاقات بين البلدين تتجه تدريجيا نحو تحقيق شراكة اقتصادية فعلية ودعم ركائز التكامل الاقتصادي بينهما بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يحظي بها البلدان.



وقد شارك في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي-الأثيوبي كل من سفير تونس بأثيوبيا ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ورئيس الغرفة الأثيوبية للتجارة والمؤسسات القطاعية، وممثلين عن غرفة أديس أبابا للتجارة، وعن السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا كوميسا، إلى جانب 35 مؤسسة تونسية.