الشرطة الأفغانية تعلن مقتل منفذي هجوم إقليم ننجرهار

أعلنت شرطة إقليم "ننجرهار" الأفغاني اليوم الأربعاء مقتل جميع منفذي الهجوم الذي استهدف مركزا لتوزيع بطاقات الهوية الإلكترونية بعاصمة الإقليم "جلال أباد" وعددهم أربعة أشخاص.
باسم شرطة الإقليم مبارز عطال أن الهجوم انتهى بمقتل الإرهابيين وأن 15 آخرين أصيبوا جراء الاشتباكات مع قوات الأمن. ولم ترد تقارير بشأن وقوع قتلى في صفوف قوات الأمن أو المدنيين حتى الآن.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية نقلا عن المتحدث
وبدأ الهجوم في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي بتفجير انتحاري قرب المركز وأسفر عن إصابة عشرة أشخاص وأعقبته اشتباكات مسلحة مع الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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