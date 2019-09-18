التقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مكتبه برؤساء الفصائل اليمينية الذين تعهدوا على تشكيل كتلة واحدة بقيادته للترشح في الحكومة المقبلة، في محاولة لتشكيل مجموعة تفاوض مشتركة للكتلة اليمينية بأكملها، كما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي.
وأشار الموقع أن نتنياهو يهدف بذلك استعراض دعم شركائه من الفصائل اليمينية، وأيضًا قمعإمكانية حدوث تمرد داخلى في حزب الليكود.
وتقرر في الاجتماع تشكيل فريق محادثات مشترك لإجراء المحادثات، وقيادة جميع مقاعد الكتلة اليمينية البالغ عددهم 55 مقعد خلال المحادثات الإئتلافية، كما أن هذه الكتلة التكتيكية ستهدف إلى التفاوض بشأن ولاية رئيس
وأوضح مسوؤل بأحد الأحزاب اليمينية أن إقامة تكتل موحد أمام احتمالية إنشاء حكومة وحدة من شأنه أن يؤدى إلي وضع يكون فيه اليمين ذات فرص أكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أنه بعد اختتام اجتماع نتنياهو مع الأحزاب اليمينية الأخرى في مفاوضات الائتلاف، قال رئيس الليكود: "هناك الآن خياران فقط حكومة بقيادتى أو حكومة محفوفة بالمخاطر تتأسس على أيدي الأحزاب العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: وجود حكومة تتأسس على أيدي الأحزاب العربية بإسرائيل "محفوف بالمخاطر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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