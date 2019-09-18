نتنياهو: وجود حكومة تتأسس على أيدي الأحزاب العربية بإسرائيل "محفوف بالمخاطر "

التقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مكتبه برؤساء الفصائل اليمينية الذين تعهدوا على تشكيل كتلة واحدة بقيادته للترشح في الحكومة المقبلة، في محاولة لتشكيل مجموعة تفاوض مشتركة للكتلة اليمينية بأكملها، كما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي.

وأشار الموقع أن نتنياهو يهدف بذلك استعراض دعم شركائه من الفصائل اليمينية، وأيضًا قمع

إمكانية حدوث تمرد داخلى في حزب الليكود.

وتقرر في الاجتماع تشكيل فريق محادثات مشترك لإجراء المحادثات، وقيادة جميع مقاعد الكتلة اليمينية البالغ عددهم 55 مقعد خلال المحادثات الإئتلافية، كما أن هذه الكتلة التكتيكية ستهدف إلى التفاوض بشأن ولاية رئيس

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الدولة.

وأوضح مسوؤل بأحد الأحزاب اليمينية أن إقامة تكتل موحد أمام احتمالية إنشاء حكومة وحدة من شأنه أن يؤدى إلي وضع يكون فيه اليمين ذات فرص أكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أنه بعد اختتام اجتماع نتنياهو مع الأحزاب اليمينية الأخرى في مفاوضات الائتلاف، قال رئيس الليكود: "هناك الآن خياران فقط حكومة بقيادتى أو حكومة محفوفة بالمخاطر تتأسس على أيدي الأحزاب العربية.