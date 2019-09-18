باكستان: سندعم استئناف مباحثات السلام بين أمريكا وطالبان

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن أسفه لتوقف مباحثات السلام بين أمريكا وحركة طالبان الأفغانية.. وقال إن إسلام أباد ستبذل كل ما بوسعها لاستنئاف المباحثات ،لأن السلام في المنطقة يصب في مصلحة بلاده.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات عمران خان جاءت في مؤتمر صحفي عقب

افتتاحه محطة العبور على مدار الساعة على معبر "طورخام" مع أفغانستان اليوم، وقال إنه ستكون مأساة إذا لم يتم المضي قدماً في المباحثات.وأكد خان: "سوف أصر على استنئاف المباحثات خلال اجتماعي مع الرئيس دونالد ترامب الإثنين المقبل على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأضاف أن السلام في أفغانستان سيساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بأسرها.وأشار إلى أن افتتاح محطة العبور التي ستكون مفتوحة على مدار الساعة على معبر "طورخام" ستسهم في تسهيل حركة السفر وتعزيز التجارة بين البلدين.وحول الوضع في جامو وكشمير قال إن باكستان لن تعقد أي حوار مع الهند حتى ترفع حظر التجوال على الكشميريين.