حماس: إعدام قوات الاحتلال لفلسطينية في "قلنديا" يؤكد إجرام جنوده

قال الناطق باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم يوم الأربعاء، إنّ إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة،يؤكد إجرام وسادية جنود جيش الاحتلال.
وأضاف قاسم في تصريحٍ صحفي، أنّ هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة طويلةومتواصلة من جرائم الاحتلال على حواجز الموت في الضفة الغربية.
وأشار، إلى أنّ هذه الجريمة ستزيد من لهيب الانتفاضة والثورة في الضفة، والتي تترجم في كل مرة لعمليات مقاومة ضد جنود الاحتلال القتلة.
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