بوتين يدين الاعتداء على معملين لشركة "أرامكو" السعودية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية والتي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين فيالتحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي- تلقاه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بنعبد العزيز من الرئيس الروسي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الأربعاء حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.
من جهته، أكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.
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