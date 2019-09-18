ترودو يتقدم على زعيم المعارضة في تفضيلات الناخبين الكنديين

كشف استطلاع للرأي اليوم الأربعاء عن أن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو تقدم على زعيم حزب المحافظين، آندرو شير، فيما يتعلق بتوقعات الكنديين بشأن من سيصبح أفضل رئيس الوزراء.



ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "إيبسوس" أجري حصريا لصالح شبكة "جلوبال نيوز" وصحيفة "لا بريس" الصادرة بالفرنسية في مونتريال في الفترة ما بين 11 و 13 سبتمبر، قال 37 في المائة من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن

ترودو هو الأنسب لدور رئيس الوزراء، في قفزة كبيرة بلغت سبع نقاط مقارنة بمنتصف شهر أغسطس. وبالمقارنة، قال 30 في المائة نفس الشيء عن شير. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 2 في المائة لزعيم حزب المحافظين منذ نفس الوقت في الشهر الماضي.



وتراجعت زعيمة حزب الخضر، إليزابيث ماي، بسبع نقاط بين الناخبين الذين طرحوا نفس السؤال:

وقال 14 في المائة فقط إنها ستمثل رئيسة وزراء أفضل مقارنة بـ 21 في المائة في أغسطس.



كما كشف الإستطلاع عن تعادل الحزبين الرئيسيين في البلاد في نوايا التصويت، وبنسبة 35% لكل منهما. كما أظهر الاستطلاع أن الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه بقيادة جاجميت سينج حل ثالثا بـ14% من نوايا الاقتراع، يليه الحزب الخضر الكندي بقيادة إليزابيث ماي الذي نال 9% منها. أما حزب الشعب في كندا بقيادة ماكسيم برنييه، المنشق قبل سنة عن المحافظين، فلم يحصل سوى على 2% من نوايا الاقتراع في هذا الاستطلاع.