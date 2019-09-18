جونسون يبحث مع ترامب الحاجة لرد موحد على هجمات "أرامكو"

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالهجوم على منشأتي نفط سعوديتين السبت. وقال بيان لمكتب جونسون "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين". وأضاف البيان، الذي صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بين الزعيمين، "تحدثا أيضاً عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي". اقرأ أيضا... ترامب يأمر بتشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران

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