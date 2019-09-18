ألمانيا تمدّد مشاركتها في التحالف ضد داعش

مدّدت ألمانيا، اليوم الأربعاء، لعام آخر مشاركتها العسكرية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ورغم خسارة التنظيم المتشدد في سوريا والعراق لا تزال خلاياه النائمة المختبئة تشكّل تهديدا وتنفذ من حين لآخر هجمات وتفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن.

وتوفر طائرات "تورنايدو" الألمانية للتحالف الدوليّ صورا عالية الجودة للأهداف المحتملة للتنظيم المتطرف كما تساهم في تزويد طائرات الحلفاء بالوقود في الجو.

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وستنتهي مشاركة القوات الجوية الألمانية في هذا التحالف في 31 مارس المقبل بموجب اتفاق توصلت إليه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع حليفها في الائتلاف الحكومي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي أراد إنهاء المشاركة العسكرية الألمانية في التحالف فورا.

لكنّ القوات الألمانية ستواصل حتى 31 أكتوبر 2020 تدريب القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد ومناطق شمال العراق التي يسيطر عليها الأكراد.