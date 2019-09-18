روسيا تدين بشدة الاعتداءات على معملي "أرامكو" السعودية

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بشدة الاعتداءات التي طالت معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية خصوصاً وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وبوتين.
وأعلن الرئيس الروسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.
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من جهته، أكد سمو ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال أيضاً بحث السبل الكفيلة باستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.
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