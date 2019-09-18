تفجير انتحاري يستهدف مبنى حكومياً شرقي أفغانستان

هز تفجير انتحاري مبنى حكومياً في مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننكارهار شرقي أفغانستان، حسبما ذكرت الحكومة المحلية، في بيان، اليوم الأربعاء.
وأضافت أن قوات الأمن طوقت المنطقة وتحاول إنقاذ الموظفين، الذين كانوا عالقين في المبنى.
وهناك مخاوف من سقوط قتلى، لكن لم يتسن الاتصال بالمسؤولين على الفور للتعليق.
ووقع الحادث بالقرب من مركز توزيع بطاقات الهوية الوطنية الأفغانية. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.
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وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار وعضو في المجلس المحلي: إن المهاجمين نفذوا التفجير أمام المبنى الذي يوزع بطاقات هوية إلكترونية في مدينة جلال آباد بالإقليم الواقع في شرق أفغانستان.
واستهدف تفجير، أمس الثلاثاء، تجمعاً انتخابياً بإقليم باروان أسفر عن مقتل نحو 30 مدنياً أفغانياً بمن فيهم نساء وأطفال، بينما أسفر هجوم انتحاري في كابول قرب وزارة الدفاع والسفارة الأميركية عن مقتل أكثر من 20 أفغانياً".
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