الدفاع السعودية: الهجوم على أرامكو استخدم فيه 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز إيرانية الصنع (صور)

قالت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، إن الهجوم على معلمي شركة أرامكو في بقيق وخريص، استخدم فيه، 18 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ كروز.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي، أن لديهم أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن. مؤكداً أن الهجوم جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

وأضاف، أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج" شاركت في الهجوم على أرامكو لافتاً إلى أن الطائرات كانت تحلق من الشمال للجنوب.

وقال، إن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدما، وتم استخدام صواريخ كروز من طراز "يا علي" الذي تملكه إيران في الهجوم.

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز.

وأكد المالكي، أن ثلاثة صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو .

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وأضاف، أن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة، وسنواصل التحقيق عبر القنوات الدولية المعتمدة.

ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة، مؤكداً أن هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة.

ولفت إلى أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

وقال المالكي، إن إيران تدعم المجموعات الإرهابية على مستوى العالم، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لذلك. مضيفا،" العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري وعليه العمل لوقف هذه التهديدات".

وأكد أن السعودية تعمل مع واشنطن على مواجهة التهديدات وحفظ أمن واستقرار المنطقة