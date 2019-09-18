ترامب يعين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي خلفا لجون بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تعيين روبرت أوبراين، مستشارا للأمن القومي، خلفا لجون بولتون الذي يقول ترامب إنه أقاله لاختلافهما بشأن عدة قضايا.



وقال "ترامب" على "تويتر": "أعلن تعيين روبرت أوبراين، الذي يعمل حاليًا مبعوثا رئاسيا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارًا جديدًا للأمن القومي".



وأضاف: "عملت منذ فترة طويلة وبجدية مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع".



جاء تعيين "أوبراين" بعد أسبوع من إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، إثر اختلاف في الرؤى السياسية.



وفي الوقت الذي أعلن فيه ترامب إقالة بولتون، أكد فيه الأخير أنه هو من تقدم باستقالته من منصبه.



وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن فكرة تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران التي أثارها ترامب، أفضت إلى خلاف جديد مع مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون قبل إقالته بفترة وجيزة.



ومن أبرز مواقف "بولتون" السياسية والتي ربما أثارت خلافا مع ترامب: الحل العسكري هو الوحيد للقضاء على برنامج إيران النووي، وشن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية، كما يعتبر أن غزو العراق "لم يكن خطًأ".



ومنذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017، أقال ترامب 3 مستشارين للأمن القومي وهم جون بولتون ومايكل فلين وهربرت ماكماستر.

المصدر: الاناضول