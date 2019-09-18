بومبيو: الهجمات الحوثية على السعودية تعرض إمدادات الطاقة للخطر

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء إن "الصواريخ المستخدمة في "هجوم أرامكو" لم تأت من جنوب السعودية وهذا يجعل ادعاءات الحوثيين بأنهم مصدر الهجوم كاذبة"، مؤكدا أن الهجوم "تقف وراءه إيران".

وأضاف بومبيو أن "الاستخبارات على ثقة عالية بأن الأسلحة المستخدمة في "هجوم أرامكو" ليست بحوزة الحوثيين".

وخلال حديثه مع الصحفيين قبيل وصوله إلى جدة قال وزير الخارجية الأميركي إنه "لا توجد أدلة على أن الصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو جاءت من العراق".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة وأوروبا "على بناء تحالف لتطوير خطة تردع إيران".

وقال بومبيو موجها حديثه للإيرانيين: "لا يمكنك التعاقد على تخريب خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية والتفكير أنه يمكنك تبرئة نفسك من المسؤولية".

من جهته قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن "الولايات المتحدة ستدافع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على منشأتي أرامكو".

وتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جدة، الأربعاء، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس.

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

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وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية انطلقت من إيران.



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