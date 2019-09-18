كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يأمر بزيادة العقوبات على إيران "بشكل كبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أمر بزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير وذلك بعد الجدل المثار في الأيام الأخيرة حول هجوم إيراني مزعوم على مصفاتي نفط سعوديتين.

ونشر ترامب رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد 3 أيام من الهجمات على منشآت نفطية سعودية: "لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات المفروضة على إيران بشكل كبير".

ولم يقدم على الفور مزيداً من التفاصيل حول العقوبات الإضافية، ولم تقم وزارة الخزانة الأمريكية بالكشف عن تلك الإجراءات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تفعل ذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة.

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وكان الرئيس الأمريكي قد بعث بوزير خارجيته مايك بومبيو إلى السعودية، لتنسيق رد بلاده على هجمات طائرات بدون طيار(درونز) على مصفاتي نفط سعوديتين، تربطها بعض المصادر بإيران، على الرغم من أن نتائج التحقيق السعودي الأمريكي لا تزال غير معروفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس أركان هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دانفورد، للصحافيين المرافقين لبومبيو إن "فريقاً من الخبراء العسكريين الأمريكيين موجود بالفعل في مواقع الهجمات لجمع الأدلة".

تجدر الإشارة إلى أن بومبيو سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم في مدينة جدة السعودية، وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنهما سيبحثان الهجمات الأخيرة على المنشآت السعودية وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان في المنطقة.

وحتى الآن، تجنب ترامب التأكيد على أن إيران هي من تقف وراء هذا الهجوم، وقال فقط "يبدو الأمر كذلك" رغم نفي طهران المستمر، يذكر أن ترامب قد أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع المقبل في نيويورك، لكنه قلل اليوم من هذه التوقعات، قائلاً "لم أستبعد مطلقاً أي شيء، لكنني أفضل عدم مقابلته".