كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يتعهد برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعهد نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان، وذلك في قرار اتخذ بأغلبية 126/544 صوتاً مع امتناع 38 عضواً عن التصويت.
وقال البرلمان إنه مستعد للعودة إلى اقتراح شبكة الأمان الأصلي الذي تم رفضه من قبل من جانب لندن، ولكنه عاد الآن مطروحاً للمناقشة والذي ينطبق فقط على إيرلندا الشمالية وليس بريطانيا ككل، كما أظهر استعداداً للنظر في بدائل أخرى جديرة بالثقة.
وذكر في بيان أنه في قرارهم، فإن المشرعين الأوروبيين "شددوا مع ذلك على أنهم لن يوافقوا على اتفاق انسحاب لا يشمل شبكة الأمان"، وجاء في البيان أن المشرعين الأوروبيين أيدوا أيضاً تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجدداً "شريطة أن يكون له ما يبرره وله غرض محدد"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د."ب.أ".
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه "ليس لديه أي ارتباط انفعالي بشبكة الأمان الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، لكنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ملتزم بأهدافها.
ومثلت القضية محوراً للاجتماع الأول بين جونسون ويونكر، والذي عقد أول أمس الإثنين في لوكسمبورغ، ويأتي ذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات التقنية بين لندن وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، لكن الجانب الأوروبي شعر بالإحباط بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد للانسحاب.
وأقر المشرعون البريطانيون مشروع قانون يطالب رئيس الوزراء جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد آخر لمدة 3 أشهر إذا لم يوافق هو على اتفاق جديد للانسحاب بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في 18-17 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تقدم بريطانيا مجموعة كاملة من المقترحات المكتوبة التفصيلية حول الكيفية التي تريد بها تغيير نص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - القائمة - لكن المتوقفة قبل نهاية الشهر.
وقال دبلوماسي أوروبي يتعامل مع بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -: "إذا كان هذا هو الحال، فستنتهي القمة بلا شيء. إذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون هناكاستعداد إلى حد كبير مقدمًا. إنها تقنية للغاية لمغادرة البلاد للقادة في اللحظة الأخيرة".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك مخطط واضح مقدمًا. إن توقع أن يتوصل الزعماء فجأة إلى حل سحري لمثل هذه الأمور المعقدة أمر غير واقعي تمامًا".
في أسوأ السيناريوهات، فإن بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بدون صفقة قد يعني اضطرابًا خطيرًا في التجارة، وإمدادات الأدوية والأطعمة الطازجة واحتمال حدوث اضطراب عام، وفقًا لخطط الطوارئ للحكومة البريطانية.
وأوضح "يونكر"، إن مثل هذا الانهيار الحاد في العلاقات الاقتصادية، والذي ينهي أربعة عقود من عضوية الاتحاد الأوروبي، قد يكون اختيار المملكة المتحدة، لكنه ليس خيار الاتحاد الأوروبي أبدًا، وتسليط الضوء على كيفية رغبة الكتلة في تجنب اللوم إذا تعطلت بريطانيا.
وتابع رئيس المفوضية الأوروبية، أنه يتعين على لندن تقديم مقترحات واقعية لتحل محل ترتيب الدعم الإيرلندي في اتفاقية بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -، والتي وافقت عليها رئيس الوزراء السابق تيريزا ماي، مع زعماء الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان البريطاني رفضها.
كما قال "يونكر": "أنا غير مرتبط عاطفيًا بالدعم الإيرلندي، لقد طلبت من رئيس الوزراء، في خطابات، بدائل"، داعيًا أنها شبكة أمان لتجنب تقسيم أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست.
وردد وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي، تيتي توبوراينن، الذي تكلم أيضًا في البرلمان، لهجته المتشائمة، قائلاً، إن بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بدون صفقة "نتيجة محتملة للغاية". وتتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.