المركز العربي الأوروبي يختار إسلام الغزولي سفيرًا للنوايا الحسنة للسلام

وسط تغطية إعلامية عربية وعالمية استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الملتقى العربى الأوروبى للسلام العالمى، والذى ينظمه كلا من المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، مع مركز ميثاق الدولى.



وعقد المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به سنويًّا في كل أنحاء العالم في 21 سبتمبر حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها.

ويتوافق واختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستضيفة لهذا الحدث بمناسبة إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2019 عامًا للتسامح.

وناقش الملتقي آليات نشر قيم السلام وتشجيع الأفكار لمناهضة العنف والإرهاب وتعزيز قضايا السلام والتعايش الاجتماعي من خلال دعمالمبادرات الإنسانية والتطوعية على كافة الأصعدة الوطنية.

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وقد قرر المركز العربي الأوروبي اختيار إسلام الغزولي عضوًّا بالهيئة الاستشارية للمركز واختياره سفيرًا للنوايا الحسنة للسلام ومنحه جائزة السلام العالمية والدكتوراة الفخرية في السلام من جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث النرويجية طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

وخلال الاحتفال تم تكريم 80 شخصية من الشخصيات المؤثرة والمتميزة في الوطن العربي من بينهم 20 إماراتيًّا من رواد العمل الإنسانى تكليلًا وعرفانًا بجهودهم المتميزة التى ترقى بالنظام العام والذي ذاع سيطهم في كل المحافل لما كان لنشاطهم أبلغ الأثر في نشر مفهوم السلام وإعلاء قيم التسامح كما تم منح 26 من رواد العمل الإنساني في القانون والفكر والعدالة والعلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث بمملكة النرويج فى مجال السلام

العالمي، من بينها المكرم الشيخ أحمد الغفيلي عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان، والسيد مروان الهرمودي مدير المراسم والعلاقات العامة بديوان رئيس دولة الإمارات، والدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين بمملكة البحرين، ورجل الأعمال العربي فتحي جبر عفانة، والإعلامية أمل ملحم.

يذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (A.E.C.H.R.I.L) أسس عام 2006 كمنظمة دولية إنسانية مستقلة تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة وحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية، والمسجّلة بالشفافية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومسجله بوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، وللمنظمة خمس مكاتب فرعيه في بريطانيا والأردن والعراق وليبيا ومكتب تنسيقي في فلسطين.

وفي عام 2011 منح المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان جائزة الإنسان العربي الدولية وسلمت إلي خادم الحرميين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" ملك المملكة العربية السعودية، وفي عام 2016 منحت الجائزة وسلّمت اإلي السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الفنان العربي الكبير إيمان البحر درويش بـ” جائزة الفنان العربي الدولية لعام 2019 ” تقديرا لسيرته الذاتية المشرفة ومشواره الفني وما قدمه من أعمال فنية بارزة أسعدت الملايين في الوطن و العالم العربي.