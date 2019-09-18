كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات خفر السواحل الروسية تضبط 161 كورياً شمالياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الأمن الروسي باحتجاز 161 مواطناً كورياً شمالياً مارسوا الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان، إثر اعتداء طاقم سفينة لهم على عناصر حرس الحدود الروس أمس الثلاثاء.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، على موقعها اليوم الأربعاء، أفاد مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان صحافي اليوم، بأن عملية منسقة لقوات خفر السواحل والطيران والقوات الخاصة أفضت إلى ضبط 161 مواطنا كوريا شماليا، إضافة إلى سفينتي صيد و11 قارباً صغيراً.

وأشار البيان أيضا إلى اكتشاف ومصادرة أدوات صيد محظورة وغنيمتهم التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.

وذكر البيان أن بعض المحتجزين تعرضوا لإصابات، وقدم لهم العلاج الطبي اللازم.

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وحسب البيان، فإن المخالفين جرى نقلهم إلى ميناء ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، للتحقيق معهم واتخاذ قرار إداري بحقهم.

وأشار البيان إلى أن عناصر حرس الحدود الروس الأربعة الذين أصيبوا بجروح أثناء احتجاز المخالفين، في حالة مرضية ولا تهديد لحياتهم.

وذكرت الجهات الأمنية الروسية في وقت سابق أنه تم ضبط 80 مواطناً كورياً في الحادث، وأن 3 من عناصر حرس الحدود الروس تعرضوا لإصابات.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقاً في الحادث، واستدعت الخارجية الروسية أمس القائم بالأعمال الكوري الشمالي في موسكو على خلفية الحادث وعبرت له عن قلقها العميق إزاء الاعتداء المسلح على حراس الحدود الروسي، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع حوادث كهذه مستقبلا.