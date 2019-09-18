كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان يفتتح مجمعا ضخما لتصنيع اللحوم فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس أمناء منظومة الصناعات الدفاعية، صباح الأربعاء، مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم، ضمن احتفالات البلاد بالعيد ٦٥ للقوات المسلحة تحت شعار: (قيمة مضافة للصادرات السودانية).

ورافق البرهان عدد من أعضاء مجلس السيادة ووزراء وأعضاء المنظومة والعاملين بالمجمع وأعيان منطقة الكدرو والمنتجين في مجال اللحوم.

وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء إن مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم هو أحد أكبر المسالخ في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتبلغ مساحة المجمع ٥٤ فداناً، أنشئ عام ١٩٧٥ ويضم مسلخين مسلخ طوارئ، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والمساحات الخضراء.

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ويقدم المجمع منتجات لحوم حمراء متنوعة ذات مواصفات وجودة عالمية تحقق الاكتفاء الذاتي والصادر.

ويعمل بطاقة إنتاجية ٥٠٠ رأس من الأبقار و٣٠٠٠ رأس ضأن وماعز في المناوبة الواحدة تصل مدتها إلى عشر ساعات.

والمجمع مجهز بأحدث التقنيات في مجال المسالخ، ويضم ٢١ ثلاجة لحفظ اللحوم والأحشاء الطازجة، و٦ ثلاجات للتجميد والتعامل مع الأحشاء البيضاء بما يتناسب مع طبيعتها وعملياتها اللوجستية في درجة التخزين ومزود بتغليف بالأساليب الحديثة.

ويضم المجمع معامل متخصصة لمعالجة المياه بطاقة ١٢٠٠ متر مكعب، ومحطة تقنية للمياة بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٠٨٠ متر مكعب، بالإضافة إلى معالجة مخلفات الأحشاء، حيث يهتم المجمع بالجودة العالية لتكون عاملاً أساسياً في العمليات بما يتناسب مع الجودة العالمية لإنتاج المنتج الذي يتطلع إليه العميل.