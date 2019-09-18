كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب على ترامب.. كيف أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي العنصرية على شركاته واستثماراته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصريحات عنصرية، وكلمات تنبعث منها روائح الكراهية والبغض، أصبحت وسماً تلازم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ بات يعرف ويميز بتلك التصرفات المشينة، التي أججت الكثير من الأحقاد لدى المتطرفين والمتشددين، مما كان لها من تأثير كبير على استثماراته، وامتد مؤخراً ليشمل السياح، الذين أصبحوا يتجنبون الإقامة في فنادقه المنتشرة حول العالم.

انخفاض السياح

وأظهر استطلاع أجراه موقع "ترافل ويكلي"، شمل 1100 شركة متخصصة في تنظيم الرحلات، أن عدداً كبيراً من السياح أصبحوا يرفضون الإقامة في فنادق ترامب بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص النساء وفضائحه المتعلقة بالتحرش، حيث طلب زبائن أكثر من نصف الشركات "عدم حجز ليال لهم في فندق تابع لسلسلة ترامب".

فيما ذكر 46%، أن غالبية العملاء رفضوا الإقامة في فنادق ترامب، بينما أكد 61% أن شركات السياحة، أصبحت تتجنب اقتراح الإقامة في فنادق ترامب أمام عملائها.

تناقضات ترامب

وقال ستايسي ويغانت الخبير في الرحلات السياحية، إن "الأمور تراكمت ضد ترامب، وعملاؤنا تعبوا من قصصه وتناقضاته"، حيث شهدت بعض فنادق ترامب احتجاجات خارجها بسبب تصريحاته، التي اعتُبرت "عنصرية" في نظر الكثيرين، الأمر الذي أقلق شركات السياحة ودفعها إلى العزوف عن التعامل معها.