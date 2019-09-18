كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: يمكن إعادة 3 ملايين لاجئ إلى المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء إنه يمكن إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى "منطقة آمنة" تسعى إلى إقامتها في شمال سوريا.

وتركيا هي موطن لأكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، وهو أعلى رقم في العالم، مما يؤدي إلى ظهور دلائل على رد الفعل العام على وجودهم بعد ثماني سنوات طويلة من الحرب في جارتها إلى الجنوب.

تعمل القوات التركية مع الولايات المتحدة على تطهير جزء من شمال سوريا لتسهيل عودة اللاجئين، وفق ما أوردته فرانس بريس.

وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون "إذا نجحنا، سنكون قادرين على الإقامة، اعتمادًا على عمق المنطقة الآمنة، بين مليوني وثلاثة ملايين لاجئ سوري موجودون حاليًا في تركيا وأوروبا ".

قال أردوغان في وقت سابق إنه يتصور أن "ممر السلام" يمتد عبر شمال سوريا وصولًا إلى دير الزور والرقة، والتي قال إنها ستسمح لأكثر من ثلاثة ملايين بالعودة، كما دعا إلى "دعم أكبر بكثير" من أوروبا في تنفيذ الخطة.

واتهمت روسيا أيضًا اليوم الأربعاء المعارضة الأمريكية والسورية بمنع إخلاء مخيم للاجئين في جنوب سوريا، حيث وصفت الأمم المتحدة الظروف بأنها "حرجة".

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ووصف الجيش الروسي معسكر روكبان المعزول في صحراء تسيطر عليها الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الأردنية بأنه "معسكر موت".

ووفقًا لموسكو، من المقرر أن تبدأ عملية الإخلاء التي تقودها الأمم المتحدة في 27 سبتمبر لنقل آلاف اللاجئين في المخيم إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام. ولكن الجنرال الروسي "ميخائيل ميزنتسيف" قال في مؤتمر صحفي أن الإخلاء "على وشك الانهيار"، وأنحى باللائمة على المعارضة الخاضعة للسيطرة الأمريكية، وفق ما نقلته فرانس بريس.

ووفقًا للجيش الروسي، رفضت المعارضة ضمان سلامة قوافل الإخلاء، كما حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن المدنيين العائدين إلى الأراضي التي تقودها الحكومة قد واجهوا الاحتجاز والتجنيد.

وقالت الأمم المتحدة إنها أرسلت مساعدات إلى معسكر الركبان هذا الشهر، وهو أول تسليم من نوعه منذ فبراير.

وفقًا للأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 12700 شخص في المعسكر القريب من قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت سوريا وروسيا في فبراير شباط أنها فتحت ممرات خارج المخيم ودعت السكان إلى المغادرة.

